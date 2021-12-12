Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

22. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer oldu

Golf Mad tarafından düzenlenen profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 22. Golf Mad Golf Turnuvası'nı Alman sporcu Max Kramer birinci tamamladı.

Servet Tümer   | 12.12.2021
22. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer oldu Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.

Üç gün süren turnuvada sporcular, 54 çukurda birinci olabilmek için yarıştı.

Turnuvanın gross kategorisinde Alman Max Kramer, birinci oldu. İkinciliği Sırp Mihailo Dimitrijevic elde ederken, üçüncü ise Türk sporcu Bülent Altıntaş oldu.

Takımlar kategorisinde profesyonel golfçü Max Kramer'in bulunduğu amatör golfçüler Alexander Schwarz, Franz Schwarz ve Rosemarie Riederer'den oluşan Almanya takımı birinciliği elde etti.

Bu kategoride Gencer Özcan, Taylan Dönmez, Ercan Badem ve Monty Knees'den oluşan Türkiye takımı ikinci, Jurgen Maurer, Dinu Pescariu, Florin Segarceanu ve Adolf Baclea'dan oluşan Avusturya takımı ise üçüncü oldu.

Öte yandan deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Rus Silvia Naishuller, erkeklerde İngiliz Steven White, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Rus Natalia Zarudnaya, erkeklerde Taylan Dönmez kazandı.

Turnuvaya dereceye girenleri ödülleri Akkanat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

Dereceye girenlere ayrıca Kempinsky otelde 1 haftalık konaklama ile Pegasus Havayolları tarafından uçak bileti hediye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Ahıska Türkleri, ana vatanları Gürcistan'a dönüş mücadelesi veriyor

Ahıska Türkleri, ana vatanları Gürcistan'a dönüş mücadelesi veriyor

22. Golf Mad Golf Turnuvası'nda şampiyon Max Kramer oldu

Şampiyon sporcu yerleştiği yaylanın 'Bisikletli sosyete çoban'ı oldu

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi
DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Acil hizmet noktasında Türkiye bölgesinde lider konumda

DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Acil hizmet noktasında Türkiye bölgesinde lider konumda
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi projemizle mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi projemizle mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz