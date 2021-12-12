Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin Abu Dabi'de yarışamayacak

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Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.12.2021
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

Ankara

Haas'tan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi.

Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.

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