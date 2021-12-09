Dolar
13.79
Euro
15.60
Altın
1,775.21
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

22. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

Turnuvada 27 ülkeden profesyonel ve amatör toplam 168 golfçü mücadele edecek.

Servet Tümer   | 09.12.2021
22. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

Antalya

Golf Mad tarafından düzenlenen profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 22. Golf Mad Golf Turnuvası Antalya’da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele edecek. Üç gün sürecek turnuvada sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Turnuvaya Türkiye’den Ali Altuntaş, Taner Yamaç gibi profesyonel, Yasin Akkanat, Birol Uygurlu gibi amatör golfçüler katılıyor.

Organizasyon sorumlusu Golf-Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu söyledi.

Kara, turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçünün 5 bin avroluk ödülün sahibi olacağını dile getirerek, "Ayrıca dereceye giren golfçülere Kempinsky otelde 1 haftalık konaklama ile Pegasus Havayolları tarafından uçak bileti ödüllerimiz var. Toplamda ise 78 bin avro para ödülü dağıtılacak." diye konuştu.

Turnuva, 11 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi projemizle mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Mavi projemizle mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz

'Kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum'

22. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Antalya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı