2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: İskoçya ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İskoçya Milli Takımı, tarihinde 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Brezilya, Fas ve Haiti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan İskoçya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İskoçya, Avrupa elemelerinin C Grubu'nda zirveye yerleşerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

C Grubu'nda Yunanistan, Belarus ve Danimarka ile mücadele eden İskoçya, 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 13 puanla ilk sırada yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası biletini Avrupa Elemeleri C Grubu'nu lider tamamlayarak alan İskoçya, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Danimarka-İskoçya: 0-0

Belarus-İskoçya: 0-2

İskoçya-Yunanistan: 3-1

İskoçya-Belarus: 2-1

Yunanistan-İskoçya: 3-2

İskoçya-Danimarka: 4-2

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 İskoçya 6 4 1 1 13 7 +6 13 2 Danimarka 6 3 2 1 16 7 +9 11 3 Yunanistan 6 2 1 3 10 12 −2 7 4 Belarus 6 0 2 4 4 17 −13 2

Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktör Steve Clarke, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunu belirledi.

İskoçya milli takımının kadrosunda, İngiltere Premier Lig tecrübesine sahip Andy Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ve Scott McTominay (Napoli) gibi isimler öne çıkıyor.

İskoçya, FIFA dünya sıralamasında 43'üncü sırada bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

İskoçya, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

Son olarak 1998 Dünya Kupası'nda yer alan İskoçlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 28 yıllık özleme son verecek.

Takım, daha önce 8 kez Dünya Kupası'nda mücadele ederken grup aşamasının üstüne çıkma başarısı gösteremedi.

İskoçya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 23 maça çıkan İskoçya, bu müsabakalardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol atan İskoçya, kalesinde ise 41 gol gördü.

İskoçya'nın en iyi Dünya Kupası performansı, kadrosunda Kenny Dalglish, Billy Bremner ve Joe Jordan gibi efsanelerin yer aldığı 1974'teki turnuvaydı.

İskoçlar, 1974'te turnuvanın tek yenilgisiz takımı olarak Yugoslavya ve dönemin son şampiyonu Brezilya ile berabere kalırken Zaire'yi ise 2-0 yendi ve üç maçta kalelerini gole kapatmayı başardı. Ancak, İskoçya, ikinci grup aşamasına katılma şansını tek golle kaçırdı.

İskoçya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1954 - Grup aşaması

1958 - Grup aşaması

1974 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Grup aşaması

1986 - Grup aşaması

1990 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

Kadrosu

İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Savunma: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)

Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)

Forvet: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

Maç takvimi

İskoçya'nın C Grubu'nda yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran:

04.00 Haiti-İskoçya (Boston Stadı)

20 Haziran:

01.00 İskoçya-Fas (Boston Stadı)

25 Haziran:

01.00 İskoçya-Brezilya (Miami Stadı)