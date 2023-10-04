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Spor

Vestel, voleybola desteğini sürdürecek

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) ana sponsoru olan Vestel, 2023-2024 sezonunda da voleybola desteğini sürdürecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Vestel, voleybola desteğini sürdürecek

İstanbul

Vestel'in uzun süredir sporun çeşitli dallarını desteklediğini hatırlatan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, düzenlenen etkinlikte, Filenin Sultanlarını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, TVF ile sponsorluk sözleşmelerini 3 yıl daha yenilediklerini, yeni dönemde de Türk voleybolunun en önemli destekçilerinden biri olacaklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı'nın göğüs sponsoru olarak formalarında yer almayı da sürdüreceklerini anlatan Güler, "Yeni dönemde de TVF’nin ana sponsorları arasında yer alacağız. Voleybol Kadın Milli Takımı'mıza desteğimizi farklı alanlarda devam ettireceğiz" dedi.

İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun isminin TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi olacağını ifade eden Güler, "Ülkemizi 'muasır medeniyetler seviyesinin' de üstüne çıkarmak için en önemi bileşenlerden birinin spor olduğunun bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu bilinci sadece kendi ekosistemimizde değil ülke genelinde yayma yolunda çok ciddi mesafe katettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türk sporunu ve sporcularını layık oldukları mertebelere çıkarmak, başarılarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vestel'in Türk voleybolunun dünya çapında tanınmasında katkısı olduğunu da dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi’ne adımızı verdik. Bugüne dek pek çok önemli projeye imza atarak hem ülkemize hem de dünyaya bu spor dalını tanıtıp sevdirirken sporcularımızın da en büyük manevi destekçisi olduk. Desteğimiz ilk günden bu yana sponsorluk ile sınırlı kalmadı. Önemli maçlarda takımımızın yanında olduk, iletişim çalışmalarımız ve reklam filmlerimizle farkındalık yaratmaya odaklandık. Filenin Sultanlarına olan inancımızı ve Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu anlatan 'Biz Voleybol Ülkesiyiz' kampanyamızın ardından marşımız herkesin diline pelesenk oldu. Bugün Vestel voleybolla, voleybol Vestel ile anılır hale geldi."

Spora desteklerinin devam edeceğini anlatan Güler, "Geçtiğimiz dönemde jimnastikte sporcularımız bizlere ilkleri yaşatmayı sürdürdü. Bu noktada Paris Olimpiyatları için çok heyecanlıyız. Tüm sporcularımızı gönülden destekliyoruz. Bedensel engelli sporcularımızın elde ettiği başarılar da göğsümüzü kabartıyor. Desteklediğimiz tüm spor dallarında yeni başarı hikayeleri yazılması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise desteklerinden dolayı Vestel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Vestel ile 2016-2017 voleybol sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Vestel bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonuna ana sponsorluğuyla destek verdi ve dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru oldu. Vestel, imzaladığımız yeni anlaşmamız kapsamında Filenin Sultanlarının ana sponsoru, Filenin Efelerinin de göğüs sponsoru olmaya devam edecek. Vestel, voleybola ulusal ve uluslararası alanda her daim ev sahipliği yapan TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nun isim sponsorluğunun yanına İzmir’deki TVF Atatürk Voleybol Salonu’nun da isim sponsorluğunu ekleyerek destek olmaya devam ediyor. İzmir’de bulunan salonumuzun adı bundan böyle TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi olarak anılacak. Vestel’in uzun yıllardır Türk voleybolunun yanında olması, başarılarımıza ortak olması bizlere güç ve ilham vermeye devam ediyor. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha, başta Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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