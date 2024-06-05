Dolar
32.50
Euro
35.33
Altın
2,334.02
ETH/USDT
3,797.70
BTC/USDT
70,848.00
BIST 100
10,336.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları sınıfından geliştirilen çözümlere FPV dron SAGAN eklendi.

Göksel Yıldırım  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak

Ankara

Güncel ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni tehditler savunma sanayisinde yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Sağladığı faydalar yanında önemli bir tehdide de dönüşen dronlar, güvenlik güçleri ve bu alanda teknoloji geliştiren savunma sanayisi profesyonellerinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde kurulan işbirliği ile bu alanda yeni bir çözüme imza atıldı. Dron temelli çözümler üzerinde çalışan, Türkiye’nin ilk silahlı dronu SONGAR’ı geliştiren ASISGUARD, KZ Mekatronik ile bir dizi yeteneğe sahip FPV dron oluşturdu.

Pilotun dronu gözünün önünde hissettiği veya gördüğü FPV'ler son dönemde hem saldırı hem de önleme amacıyla savunma ve güvenlik alanında sıklıkla görünür hale geldi.

Gökyüzünün derinliklerinde süzülen keskin bakışlı sağan kuşundan ilham alan ASISGUARD'ın yeni FPV dronu SAGAN, doğa ile çağdaş mühendisliğin birleşimi olarak ortaya çıktı. SAGAN, ASISGUARD'ın sınırları aşma arzusu ve keşif tutkusunun modern bir yansımasını yansıtıyor.

SAGAN FPV dronu, yüksek dayanıklılığı ve hızı sayesinde en zorlu koşullarda güvenilir performansla görev yapıyor. Sessiz uçuş kabiliyeti ve düşük radar izi ile düşman savunmalarını aşarak gizlilikle operasyon yürütebilme yeteneğine sahip bulunuyor.

SAGAN FPV dronu, güvenlik güçlerine hem karada hem de havada üstünlük sağlıyor. Sağan kuşunun efsanevi özelliklerini modern savaş sahasına taşıyan SAGAN FPV, 1300 grama kadar faydalı yük kapasitesi ve 25 dakikadan uzun uçuş süresi ile kurulum gerektirmeden hava-hava ve hava-kara operasyonlarında fark yaratıyor.

SAGAN'ın yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, dronun kullanıcılarına geniş bir perspektif sunarak stratejik keşif ve gözetim görevlerinde önemli katkı veriyor.

ASISGUARD ve KZ Mekatronik işbirliği ile yetenekleri artırılan SAGAN, gerektiğinde üzerindeki patlayıcı ile bir kamikaze drona dönüşüp tehdit içeren dronu etkisizleştirmekte kullanılabilecek, mağara gibi tehlike seviyesi yüksek kapalı alanlarda gözetleme ve önleme görevlerini yapabilecek.

İki şirketin mühendisleri tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlar son olarak sahada testlerinde de başarısını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak
DMM, "Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği" iddiasını yalanladı
AFAD boğulmalara karşı "su üstü arama kurtarma eğitimi" seferberliği başlattı
KKTC Başbakanı Üstel: İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üreten, büyüyen, mali yapısı güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli davamızdır

Benzer haberler

Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak

Yeni kamikaze dron SAGAN tehditleri avlayacak

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının simgeleri görüntülendi

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Topkapı Sarayı'ndaki 166 yıllık Mecidiye Köşkü FPV dronla görüntülendi

Topkapı Sarayı'ndaki 166 yıllık Mecidiye Köşkü FPV dronla görüntülendi
ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kar

ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet