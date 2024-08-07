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Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den "Çelik Kubbe" değerlendirmesi

Haluk Görgün, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını temin edecektir." ifadesini kullardı.

Mustafa Çalkaya  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den "Çelik Kubbe" değerlendirmesi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." ifadelerini kullandı.

Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türk savunma sanayisinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.


Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, "Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemler sistemi

Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

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