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Teknoloji

"VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, VPN kullanılırken dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
"VPN kullanırken dikkatli olun" uyarısı

Isparta

Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde VPN kullanarak Avrupa Birliği ülkesi ya da farklı kıtalardan internete bağlanarak yasaklı uygulamalara erişim sağlandığını belirtti.

Bu durumun güvenlik açısından riskli olabileceğine dikkati çeken Süzen, yapılan tüm işlemlerin farklı bir kaynak üzerinden geçtiğini ve bu kaynakların, uygulamayı geliştiren kişiler veya ülkeler tarafından izlenebildiğini kaydetti.

VPN uygulamalarının genelde iki şekilde sorun yaratabileceğini ifade eden Süzen, "Ülke bazlı sıkıntılar ve uygulamayı geliştiren firma bazlı sıkıntılar yaşanabilir. Birinci durumda, uygulamayı geliştiren kişiler trafiklerimizi ve girdiğimiz sayfaları görebilecek ve işlemlerimizi denetleyebilecekler. İkinci durumda ise cep telefonu ve tabletler özelinde bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımlar içeren VPN uygulamalarının yaygınlaşması sorun yaratabilir. Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları bu tür riskler taşıyor. VPN açıkken Instagram'a erişen bir kullanıcının, VPN'yi kapattıktan sonra e-ticaret, kredi kartı veya bankacılık ve e-devlet işlemlerini gerçekleştirmesi daha güvenli olacaktır." diye konuştu.



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