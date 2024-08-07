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Teknoloji

"Hobbitler" tahmin edilenden daha kısa olabilir

Yapılan bir araştırma, boyutları küçük olması nedeniyle dünya genelinde "Hobbit" olarak tanımlanan arkaik insan türü "Homo floresiensis"in, tahmin edilenden daha da kısa olabileceğini ortaya koydu.

Sercan İrkin  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
"Hobbitler" tahmin edilenden daha kısa olabilir

İstanbul

Science Daily dergisinin haberine göre, uluslararası bir arkeoloji ekibi, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda yaşadığına inanılan ve ilk fosillerinin 2003'te keşfedildiği bu gizemli insan türünün bir uzvunu inceledi.

Yaklaşık 700 bin yıllık fosil kemiğini inceleyen uzmanlar, yaklaşık 100 santimetre uzunluğunda olduğu düşünülen "Hobbit" türünün aslında 6 santimetre daha kısa olduğunu belirledi.

Bu keşifle uzmanlar, şu ana kadar dünya genelinde herhangi bir insan türüne ait "en kısa üst kol kemiğinin" bulunduğunu açıkladı.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nde görevli Adam Brumm, "Bu keşfimiz, bu nadir türün atalarının çok daha kısa olduğuna ilişkin tezimizi kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan araştırmalar ışığında küçük beyinli ve küçük gövdeli olarak bilinen "Hobbit" arkaik insan türü "Homo floresiensis", J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınır hale gelmişti.

Araştırma sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.​​​​​​​

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