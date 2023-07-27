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Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli İHA'lar MİLSAR radarı ile izleyecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından üretilen insansız hava araçları için MİLSAR radarı temin edilecek.

Göksel Yıldırım  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Milli İHA'lar MİLSAR radarı ile izleyecek

İstanbul

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) için MİLSAR radarı tedarik edilecek.

TUSAŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) kapsamında METEKSAN Savunma ile İHA Programları MİLSAR SAR/MTI Radar Sistemi ve Otomatik Kalkış / İniş Sistemi Tedariği Sözleşmesi imzaladı.

Çok Modlu Hava Radarı MILSAR; istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibini "hareketli hedef tespit" (MTI) modları ile yapan radar, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modlarına sahip bunuyor.

Otomatik Kalkış / İniş Sistemi ise İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı bir çözüm sunuyor.

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