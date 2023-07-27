IDEF'23'te MİLGEM 6-7-8 gemileri için sözleşmeler imzalandı
MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateynlerin 6, 7 ve 8'inci gemilerinin dizel jeneratör setlerinin tedariki ve klaslama hizmetleri için sözleşme imzalandı.
İstanbul
Söz konusu anlaşmalar, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. gününde yapıldı.
Bu kapsamda, MİLGEM 6-7-8 Gemileri Dizel Jeneratör Setleri Tedariki Sözleşmesi İmza Töreni, TAIS OG ve STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirildi.
Diğer bir sözleşme olan "MİLGEM 6-7-8 Gemileri Klaslama Hizmet Alımı Sözleşmesi İmza Töreni" ise İşbir Elektrik Sanayi AŞ ile TAIS OG ve STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi arasında yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.