Türkiye ve Kazakistan mühendisleri geleceğin teknolojilerini çalışacak
Kazakistan R&D Center ile Lentatek, insansız sistemler ve yakıt pili teknolojilerine yönelik ortak AR-GE çalışmaları yapmak için anlaşmaya vardı.
İstanbul
Türk savunma sanayisi şirketi Lentatek, Kazakistan'ın AR-GE Merkezi Kazakistan R&D Center ile geleceğin teknolojilerine yönelik işbirliği yapacak.
16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında, Kazakistan R&D Center ile Lentatek, insansız sistemler ve yakıt pili teknolojilerine yönelik ortak AR-GE çalışmaları yapmak için anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında, Lentatek'in ana uzmanlık alanlarından hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ile insansız hava sistemleri konularındaki yetkinliklerinin, Kazakistan AR-GE Merkezi ile birlikte geliştirilecek çalışmalara aktarılarak, ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor. İşbirliği anlaşması sayesinde, projelerin, iki ülke mühendislerinin ortak çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.