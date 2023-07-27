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Teknoloji

Türkiye ve Kazakistan mühendisleri geleceğin teknolojilerini çalışacak

Kazakistan R&D Center ile Lentatek, insansız sistemler ve yakıt pili teknolojilerine yönelik ortak AR-GE çalışmaları yapmak için anlaşmaya vardı.

Göksel Yıldırım  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Türkiye ve Kazakistan mühendisleri geleceğin teknolojilerini çalışacak

İstanbul

Türk savunma sanayisi şirketi Lentatek, Kazakistan'ın AR-GE Merkezi Kazakistan R&D Center ile geleceğin teknolojilerine yönelik işbirliği yapacak.

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında, Kazakistan R&D Center ile Lentatek, insansız sistemler ve yakıt pili teknolojilerine yönelik ortak AR-GE çalışmaları yapmak için anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında, Lentatek'in ana uzmanlık alanlarından hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ile insansız hava sistemleri konularındaki yetkinliklerinin, Kazakistan AR-GE Merkezi ile birlikte geliştirilecek çalışmalara aktarılarak, ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor. İşbirliği anlaşması sayesinde, projelerin, iki ülke mühendislerinin ortak çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanıyor.

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