Wings for Life World Run 2022, 8 Mayıs'ta İzmir'de koşulacak
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'nin Türkiye ayağı, 8 Mayıs Pazar günü İzmir'de koşulacak.
İzmir
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve dünyada 3 milyondan fazla kişinin omurilik felcine bağlı olarak tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ettiğini belirtti.
Omurilik felci tedavisine yönelik yapılan her çalışmanın bu kişilerin hayata tutunması için büyük önem arz ettiğini aktaran Çetinkaya, "Henüz tedavisi bulunmayan bu hastalık için Wings For Life Vakfının üstlendiği misyona biz de destek vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki Wings For Life World Run'la omurilik felci tedavisi için umutlarımızı büyüteceğiz." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "dünyanın en büyük iyilik koşusuna" ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.
Belediye olarak spor alışkanlığını çoğaltmak ve İzmir'i dünyayla buluşturmak amacıyla uluslararası spor organizasyonlarına önem verdiklerini aktaran Soyer, şöyle dedi:
"Yaşadığımız pandemi sürecine rağmen çok sayıda spor etkinliği gerçekleştirdik ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptık. Wings for Life World Run yarışı için İzmir'in tercih edilmesi de bir tesadüf değil. Şehrimizin bu yarışmaya ev sahipliği yapmaya devam etmesi, spora verdiğimiz artan değerin bir sonucu. Böylesi kıymetli bir amaca hizmet eden bu uluslararası organizasyon, dünyada ve Türkiye'de 7'nci kez düzenlenirken, İzmir bu koşuya 5. kez ev sahipliği yapıyor."
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise etkinliğin ayrı bir güzelliğinin de insanların iyilik yapmak için bir araya gelmesi olduğunu belirtti.
Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu da 2016 yılından beri Wings for Life World Run'un ana sponsoru sıfatıyla dünyanın en önemli iyilik koşularından birinin parçası olduklarını aktardı.
Red Bull sporcusu Dario Costa ise hayatın beklenmedik bir kazayla değişebildiğini belirterek, bunu bilerek yaşanması gerektiğini aktardı.
Kadın parkur sporcularından Hazal Nehir ise anlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu bildirdi.
8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Wings for Life World Run 2022, 14.00'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.