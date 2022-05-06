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Sağlık, Koronavirüs

Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 06.05.2022
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.

Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.


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