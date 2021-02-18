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Sağlık

Vücuda direnç veren propolise talep salgın döneminde daha da arttı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücut direncini artırdığı bilinen propolise talep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttı.

Hikmet Faruk Başer   | 18.02.2021
Vücuda direnç veren propolise talep salgın döneminde daha da arttı

İstanbul

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücut direncini artırdığı bilinen propolise talep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki bal üretiminde önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Türk bal sektörünün her geçen yıl ilerleme kaydettiğini belirten Şahin, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla balın değeri daha iyi anlaşıldı. İnsanlar bal ve bal ürünlerine ilgi göstermeye başladı." dedi.

Şahin, salgının propolise ilgiyi artırdığını, bir kovanda yaklaşık 100 ila 150 gram arasında propolis üretildiğini kaydetti.

"İnsanlar artık bu ürünlere değer veriyor"

Propolisin birçok faydasının bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Propolis bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığından korur, vücut direncini artırır, iltihaplara iyi gelir. Pandemi döneminde insanlar, propolis tüketimini artırdı. Pandemiyle beraber değeri artan propolisin kilosu 250 liradan 700 liraya kadar çıktı. Bu ülkemiz için önemli sevindirici bir durum. Çünkü insanlar artık bu ürünlere değer veriyor." diye konuştu.

Ziya Şahin, propolis üreticilerinin doğru yatırımlar yapması, balın yanında arı ürünlerini de yetiştirmeye önem vermesi gerektiğini söyledi.

Propolisin en iyi kullanma şeklini anlatan Şahin, "İşlenmiş propolis piyasada 20-30 gramlık şişelerde satılıyor. Vatandaşlara 10 ile 12 damla arasında kullanmasını öneriyoruz." ifadeleri kullandı.

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