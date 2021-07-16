Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021
"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."
Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.