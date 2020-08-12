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Sağlık

TSE 'Okulum Temiz' belgelerini vermeye başladı

Türk Standardları Enstitüsü, yeni tip koronavirüs salgınının ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanan okullara "Okulum Temiz" belgesi vermeye başladı. İlk belge, törenle Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları yetkililerine verildi.

Zeynep Kahveci   | 12.08.2020
TSE 'Okulum Temiz' belgelerini vermeye başladı

Ankara

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Okulum Temiz" belgesi takdimi dolayısıyla Özel Ayşeabla Okullarında düzenlenen törende, belgenin eğitimin tüm tarafları açısından bir güvence anlamı taşıdığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde öğrencilerin uygun ortamda eğitimlerine devam edebilmelerinin önemli olduğunu belirten Şahin, eylül ayında üniversitelerle birlikte yaklaşık 25 milyona yakın öğrencinin okul ortamında ağırlanacağını dile getirdi. Şahin, TSE olarak tedbirlerle ilgili çalışmalara yoğunlaştıklarını, Özel Ayşeabla Okullarında yapılan çalışmanın alınan tedbirleri görmek açısından da önem taşıdığını ifade etti.

"Sistemi dinamik şekilde izlemek ve güçlendirmek durumundayız"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan çalışmanın gerekliliklerini yerine getiren kuruluşlara kontrollerin ardından belgelendirme yapıldığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Velilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımızın evden çıkıp tekrar dönünceye kadarki bütün aşamalarda eğer tedbirleri yerine getirmişlerse okula böyle bir belge takdim ediyoruz. Dolayısıyla bu, eğitimin tüm tarafları açısından bir güvence anlamındadır. Bu sistemi dinamik bir şekilde izlemek ve güçlendirmek durumundayız. Belgeyi alan kuruluşlara da bunları gözlemek anlamında büyük görev düşüyor."

Okulların hangi sistem ve yöntemle eğitim hayatına başlayacaklarına ilişkin kararların yakın zamanda ortaya çıkacağına dikkati çeken Şahin, "Biz MEB ile yaptığımız çalışma sonucunda Özel Ayşeabla Okullarına böyle bir belgeyi vermekten büyük mutluluk duyduğumuzu ve örnek teşkil edecek bir çalışma yaptığımızın bilinmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat olması lazım"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da sağlığın ön planda olduğu ve eğitimin yeniden başlamasına yaklaşıldığı bu tarihlerde belirli kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Haberal, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gündeminde eğitimin başlangıç tarihine ilişkin konuların da bulunduğunu belirterek, "Bu kararın alınmasında ve devamında okullarımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle ilköğretimde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TSE'nin hazırladığı uygulamanın hayata geçirilmesinin diğer okullar için de önemli olduğunu vurgulayan Haberal, çalışmaların Başkent Üniversitesinde de yürütüldüğünü dile getirdi.

Haberal, "Bu aşamada Yükseköğretim Kurulu bazı eğitimlerin uzaktan devamı yönünde bir karar aldı. Geri kalanların üniversitelerde sürdürülmesi bekleniyor. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu model aynı zamanda yükseköğretim için de yol gösterici olacak." dedi.

"Öğrencilerin nasıl davranacaklarına ilişkin kılavuz hazırlandı"

Özel Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç de TSE ile MEB'in ortak projesi olan "Okulum Temiz" uygulamasına başvuran ve belgeyi alan ilk okul olduklarını belirterek, tüm çalışmaların öğrencilerin daha hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için yapıldığını söyledi.

Erdinç, "Öğrencilerimizin okul kapısından girdikleri andan itibaren nerede, nasıl davranacaklarını, hangi alanlarda ders yapacaklarını, nerede oynayacaklarını, hangi sırada yer alacaklarını, öğretmenlerimizin alacağı önlemleri ve tedbirleri prosedür ve standartlarla, kılavuz rehberliğinde hazırladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, Haberal ve Erdinç'e "Okulum Temiz" belgesini takdim etti.

Okul derslikleri ve öğrencilerin kullanacağı alanlar basın mensuplarına gösterilerek, alınan tedbirler ve uygulanacak kurallara ilişkin bilgi verildi.

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