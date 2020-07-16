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Sağlık

Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi ediliyor.

Ekber Türkoğlu   | 16.07.2020
Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor

Tokat

Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan sonundan itibaren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 80 kişi başvurdu. 

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da yatarak tedavi gördü.

Bir kişinin KKKA hastalığından geçen aylarda hayatını kaybettiği hastanede, 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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