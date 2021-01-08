'Spor yapanlar izolasyondan daha az etkileniyor'
Ege ve Kars Kafkas üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, izolasyon sürecindeki profesyonel sporcularda, spor yapmayan bireylere göre depresyon, anksiyete, post travmatik stres bozukluğuna daha az rastlandığı tespit edildi.
İzmir
Ege ve Kars Kafkas üniversitelerindeki bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sporcularda depresyon, anksiyete ve post travmatik stres bozukluğu belirtilerine daha az rastlandığını tespit etti.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Şenışık, Dr. Ogün Köyağasıoğlu, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Tunç ile Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Nevzad Denerel'in, "Kovid-19 pandemisinde izolasyonun sporcuların mental sağlığı üzerindeki etkisi" konulu çalışması, uluslararası saygınlığa sahip "The Phsyician and Sportsmedicine" dergisinde yayımlandı.
Çalışmada, 199'u kadın olmak üzere toplam 571 kişinin evdeki izolasyonu sonrası depresyon, anksiyete ve post travmatik belirtileri araştırıldı.
Tüm katılımcıların 18-38 yaş grubu arasında olduğu çalışmaya, 295'i takım sporlarıyla ilgilenen toplam 392 profesyonel sporcu katıldı.
Sporun etkisi izolasyon döneminde de devam etti
Depresyon, anksiyete stres ölçeğinin kullanıldığı araştırma sonucunda, semptomlar sporcu olmayanlarda daha yüksek bulundu.
Erkek takım sporcularındaki post travmatik stres bozukluğu ise kadın takım sporlarındaki sporcular ile sporcu olmayan katılımcılardan daha düşük çıktı.
Araştırma sonucunda, fiziksel aktivite düzeyi ile mental sağlık semptomları arasında negatif ilişki olduğu, pandemi öncesindeki fiziksel aktivitenin olumlu etkilerinin izolasyon döneminde de sürdüğü tespit edildi.
Ayrıca, sporcuların mental sağlık durumunun sporcu olmayan kontrol grubuna göre daha iyi seyrettiği belirtildi.
Bu sonuç da izolasyon sürecine kadar düzenli spor yapanların zihinsel olarak izolasyondan daha az etkilendiğini, sporun olumlu etkilerinin sosyal iletişimin azaldığı uzun süreçte de sürdüğünü kanıtladı.
Sporculara etkisi "yok" değil
Voleybol, hentbol, basketbol, futbol gibi takım sporları, atletizm, tenis, triatlon, badminton gibi bireysel spor dallarında profesyonel olan katılımcıların önemli bölümü yine de Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilendiği beyanında bulundu.
Sporcuların yüzde 46'sı mental olarak etkilendiğini, yüzde 40'ı da fiziksel olarak "evde kalmanın" kötü sonuçlarını yaşadıklarını aktardı.
Araştırmanın katılımcılarından yüzde 71'i, Kovid-19 salgınından sonra yeniden spor aktivitelerine döndüklerinde performanslarının düşmesinden korktuğunu açıkladı.
Çalışmaları sürüyor
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Şenışık, AA muhabirine, araştırma sonucunda sporcuların depresyon, anksiyete ve post travmatik stres bozukluğu düzeyinin, spor yapmayanlar kadar yüksek çıkmasa da yine de pandemiden etkilendiklerinin gözlendiğini belirtti.
Özellikle takım sporcularında belirtilerin daha yüksek olduğuna işaret eden Şenışık, bunun da pandemi öncesi takım sporcuları arasındaki iletişimin daha güçlü olmasından kaynaklandığını aktardı.
Seçkin Şenışık, sonuçların saygın bir uluslararası dergide yayımlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, konuyla ilgili 2 ayrı çalışma daha yürüttüklerini ve kısa sürede yeni makalelerini bilim dünyası ile paylaşacaklarını ifade etti.