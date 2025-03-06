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Sağlık

SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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