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Sağlık

Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren 5 federasyon ve 50 dernek, Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu

Ankara

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Anadolu Sağlık Turizmi Federasyonu, Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu ve Avrupa Birliği Projeleri Federasyonu ile alt kuruluş 50 dernek, konfederasyon çatısı altında toplandı.

Kuruluş dilekçesi Ankara Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğüne verilen Konfederasyonun geçici başkanlığına, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay getirildi.

Konfederasyonun bir ay içinde ilk genel kurulunu yapacağı ve yönetim kurulunu belirleyeceği belirtildi.

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