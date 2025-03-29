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Sağlık

Sağlık hizmetleri bayramda kesintisiz devam edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal, Ferhat Yasak  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Sağlık hizmetleri bayramda kesintisiz devam edecek

Ankara/İstanbul

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini belirtti.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 günlük Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 950 kamu hastanemizde 235 bin 642 personelimiz, kamu sağlık tesislerimizin acil servislerinde 75 bin 381 personelimiz, 162 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 3 bin 747 personelimiz, 1068 'Evde Sağlık Ekibi' ve 3 bin 956 personelimizle sahada görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Emekleri için şükranlarımı sunuyorum."

"Sahada görev başında olacağız"

Bayramın ardından 2-6 Nisan'da da sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz olarak devam edileceğini duyuran Memişoğlu, "933 kamu hastanemizde 367 bin 870 personelimiz, kamu sağlık tesislerimizin acil servislerinde 120 bin 852 personelimiz, 163 ağız ve diş sağlığı kamu sağlık tesisimizde 5 bin 712 personelimiz, 1479 'Evde Sağlık Ekibi' ve 6 bin 324 personelimizle sahada görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemize canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram tatili boyunca 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Kentteki hastanelerde görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgiler veren Güner, "İstanbul’da 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personeli görev başında olacak. Sağlık çalışanlarımız bayramda da halkımızın yanında." ifadelerini kullandı.

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