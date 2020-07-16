Euro
7.83
Dolar
6.86
BIST 100
117,741.10
Altın
1,811.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." uyarısında bulundu.

Duygu Yener   | 16.07.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar ve koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar olduğunu belirterek, "Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." ifadesine yer verdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına 'örnek kutlama' önerisi

Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim

Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı