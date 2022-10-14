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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 14.10.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."

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