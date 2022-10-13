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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Görme Günü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görmede zorluk çeken çocuk oranının yüzde 2,2 olduğunu ve 2021'de görme sorunu tespit edilen 18 bin 596 bebek ve çocuğun tedavi edildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.10.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Görme Günü" paylaşımı

Ankara

Bakan Koca, Dünya Görme Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ağır engellilerin yüzde 9,5'ini görme engelliler oluşturuyor. Görmede zorluk çeken çocuk oranı yüzde 2,2. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki taramalarda görme sorunu tespit edilen bebek ve çocuklar uzmanlara sevk ediliyor. 2021'de 18 bin 596'sı tedavi edilmiştir."

Koca, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kenan Sönmez'in dijital çağda göz sağlığı için alınması gereken önlemlerle, beslenmenin önemini anlattığı videoya da sosyal medya hesabında yer verdi.

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