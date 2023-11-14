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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Dünyada her 10 yetişkinden biri diyabetle mücadele ediyor

Bakan Koca, dünyada her 10 yetişkinden birinin diyabet hastalığıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, diyabet riskini azaltmak için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasının önem taşıdığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Sağlık Bakanı Koca: Dünyada her 10 yetişkinden biri diyabetle mücadele ediyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Hekimin belirlediği stratejiye uyulması durumunda diyabetin kontrol altına alınması mümkün bir hastalık olduğuna işaret eden Koca, "Diyabet, yani şeker hastalığı, giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak ön plana çıkıyor. Dünyada her 10 yetişkinden biri diyabetle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Tip 1 ve tip 2 olarak iki ana türü bulunan bu kronik hastalıkta vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğinin bozulduğunu, tip 1 diyabetin günlük insülin enjeksiyonları veya insülin pompasıyla kontrol altına alınabildiğini belirten Koca, tip 2 diyabetin tedavisinde ise sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bazen ilaç veya insülin tedavilerinin gerekebildiğini ifade etti.

"Haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı"

Bakan Koca, her iki durumda da kan şekeri seviyelerinin düzenli izlenmesi ve hekimle sürekli işbirliği içinde olunmasının önemini vurgulayarak, "Diyabet riskini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında sağlıklı bir diyetin benimsenmesi, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması yer alıyor. İşlenmiş gıdalardan kaçınmak, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız proteinler tüketmek önemli. Ayrıca haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı, sigara kullanımı ve alkol tüketiminden uzak durulmalı." bilgisini verdi.

İleri yaştakiler, ailede diyabet öyküsü bulunanlar, obezite ve düşük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, hamile kadınlar, bazı kronik hastalığı bulunanlar ve belirli ilaçları kullananların diyabet açısından riskli grupta yer aldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu gruplardaki bireylerin, düzenli sağlık kontrolü yaptırma, ideal vücut ağırlığını koruma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi önlemlere özellikle uyması gerekir. Bugün, Dünya Diyabet Günü. Diyabet hastaları ve risk grubunda olanlar, buradaki bilgileri, hekimlerinin gerekli gördüğü tedaviyi ve yaptığı uyarıları her gün aklında tutmalı."

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