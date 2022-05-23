Dolar
15.79
Euro
16.86
Altın
1,847.85
ETH/USDT
2,049.80
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
2,380.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.05.2022
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Cenevre

Bakan Koca, Türkiye'nin düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi konusunda en iyi şekilde destek verme çabası içinde bulunduğunu belirterek, bu kapsamda özellikle Afrika'nın aşıya erişimi konusuna odaklandıklarına dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da salgınla küresel mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğini sürdürme temennisi içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ı üretmiş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, BioNTech aşısının da Türk profesörler tarafından geliştirildiği için bir Türk aşısı sayılabileceğini ifade etti.

Bakan Koca daha sonra Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşmede Koca, Endonezya'nın G-20 dönem başkanlığından ötürü mevkidaşını tebrik ederken, G-20'nin bu yılki temasında sağlık konusuna öncelik verilmesini isabetli bulduğunu vurguladı.

Sadikin de Türkiye ile sağlık alanında iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı ve Koca'yı 20-22 Haziran'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılacak G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na davet etti.

75. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca: Ukrayna'da güvenli bir tıbbi koridorun oluşturulması gerekli

Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev Ukrayna saldırıları nedeniyle istifa etti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü