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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Salim Taş  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Koca, hastanenin polikliniklerini gezerek muayene olmaya gelen hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, hastanede vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Koca ayrıca hastanede bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Koca'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ve diğer ilgililer eşlik etti.

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