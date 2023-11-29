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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

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