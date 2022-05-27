Plastik cerrahi uzmanlarına kadavra üzerinde eğitim
Hacettepe Üniversitesinde dün başlayan kursta 58 uzman tarafından yaklaşık 150 kursiyer için kadavra üzerinde uygulamalı olarak ip askı yöntemiyle alın, kaş, boyun ve yüz germe eğitimleri verildi.
Ankara
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarına yönelik "Taze Kadavra Diseksiyon Kursu"nda kadavra üzerinde ip askı yöntemiyle yüz germe işlemi gerçekleştirildi.
Hacettepe Üniversitesinde dün başlayan kursta 58 uzman tarafından, yaklaşık 150 kursiyere uygulamalı eğitim verildi. Kadavra üzerinde ip askı yöntemiyle alın, kaş, boyun ve yüz germe ile dolgu eğitimi alan kursiyerler eğitimin ilk aşamasını tamamladı.
Yarın başlayacak ikinci etapta Gazi Üniversitesinde "Yüz Estetiği ve Rinoplasti" kursu düzenlenecek.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik cerrahi uzmanları ve asistanlarının bilgi, beceri, donanım ve tecrübelerinin, dünyadaki evrensel kriterlere taşınmasına katkı sağlamayı ve plastik cerrahların her türlü hukuki ya da pratik sorunlarında kılavuzluk yapmayı amaçladıklarını söyledi.
Vargel, her sene asistan eğitimi ve asistan okulları gibi eğitimlerin yanında yüz estetiği ve burun ameliyatları gibi rinoplasti ameliyatları için rutin kurslar düzenlediklerini ifade etti.
Derneğin başkan yardımcısı Prof. Dr. Cenk Demirdöver ise son yıllarda estetiğe ilginin giderek arttığını söyledi.
Sağlık turizmine yoğun ilgi gösterilen ülkeler arasında yer alan ve dünyada en fazla burun estetiği yapılan ülkelerden biri olan Türkiye'de hastalara "A sınıfı" tıbbi hizmet verdiğini vurgulayan Demirdöver, "Bununla birlikte ne yazık ki yetkinliğe sahip olmayan kişiler, kendilerini plastik cerrah olarak tanıtıp hem cerrahi hem de minimal invaziv boyutta merdiven altı estetik girişimler yapabilmekte. Özellikle bu konuda farkındalığı artırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.
Gazi Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Fındıkçıoğlu, eğitimle hem mevcut bilgilerini güncellemeyi hem de yeni doktorlara temel konuları aktarmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kursun teorinin yanında kadavra eğitimiyle de desteklendiğine işaret eden Fındıkçıoğlu, "Kadavra eğitimi, gerçekten bu konuda olabilecek en üst düzey eğitim. Burada yeni teknikleri ve teorik temel konuları uygulamalı olarak katılımcılara aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Uzun da "Kursumuzda hem yüz bölgesinin bütün yapılarını ameliyatla tek tek kadavra üzerinde gerçekleştirdik. Ayrıca kadavra üzerinde ip askı yöntemiyle yüz germe işlemlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.