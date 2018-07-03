'Özel' çocuklara 'GAPS' diyeti tavsiyesi

Uzmanlara göre otizmliler başta olmak üzere serebral palsili ve disleksik çocuklarda görülen sindirim sistemi bozuklukları, gluten ve bazı proteinlerden uzak beslenme tarzı "GAPS diyeti" ile giderilebiliyor.

Fotoğraf: AA/Yasemin Kalyoncuoğlu

ANKARA - Yasemin Kalyoncuoğlu

Uzmanlara göre otizmli, serebral palsili ve disleksik çocukların, gluten ve bazı proteinlerden uzak beslenme tarzı benimseyip fermente yiyeceklere yönlendirilmesi, sıklıkla karşılaşılan sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde etkin rol oynuyor.

Otistik çocukların beslenmesi konusunda çalışmalar yürüten diyetisyen Işıl Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "otoimmün" ve "nörodejeneratif" hastalıkların bağırsak kaynaklı olabileceğine ilişkin iddialar bulunduğunu, bu rahatsızlıklara "Gut And Psychology Syndrome" (GAPS) ismini verdiklerini belirtti.

GAPS diyeti danışmanı Erkan, bu gruba giren binlerce hastalık arasında otizm, disleksi ve serebral palsinin de bulunduğunu vurgulayarak, "GAPS" diyetinin, doğal beslenme anlayışından uzaklaşılması nedeniyle yaşanan mide ve sindirim hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılmaya başlandığını anlattı.

Otizmli çocukların beslenmesine doğumdan itibaren özen gösterilmesi gerektiğini bildiren Erkan, 1950'li yıllardan sonra dünyada otizmli çocuk sayısının artması ile bu hasta grubunda beslenmeye verilen önemin arttığına dikkati çekti.

Erkan, GAPS diyetinin otistik çocuklarda özellikle bağırsağı iyileştirici etkisi olduğuna dikkati çekerek, "GAPS diyetiyle çocukların bağırsakları iyileşiyor. Diyetin tamamlayıcısı olarak da besin desteklerini öneriyoruz otistik çocuklarda. Dolayısıyla bu bir umut ışığı oluyor." dedi.

"Gluten morfin etkisi yapıyor"

Erkan, otizmli ve serebral palsili çocuklarda büyük oranda sindirim sistemi bozukluğu yaşandığını, bu bozukluğun da GAPS diyetinin temelini oluşturan gluten ve karbonhidrattan uzak beslenmeyle iyileştirilebileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bu çocukların gen işleyişleri ve o genin aktive ettiği enzimin eksikliğinden kaynaklanan birtakım sindirim bozukluğu var. Özellikle otistik çocukların bağırsaklarında bir sıkıntı olduğu birçok bilimsel makalede yer alıyor. Yapılan testlerle de bunların doğru olduğu ortaya çıkıyor. Çocuk, proteini tüketiyor. Sindirim sıvılarında ve bağırsak astarında sıkıntı olduğu için tam sindirim gerçekleşmiyor. Sindirilmemiş besinler özellikle bazı proteinler ve gluten, karbonhidrat için geçerli. Bu proteinler polipeptit yapılarda vücutta birikiyor. Bu yapılar çocukta morfin etkisi yapıyor. Dolayısıyla sindirimi bozuk olan bireylerde ve otistik çocuklarda gluten ve süt proteini olan kazein, morfin etkisi yaratıyor. Morfin etkisi yarattığından otistik çocuklarda süt tüketimi önermiyoruz. Morfin çocukların tehlike karşısında endişe ve korku gibi duyguları taşımasını engelliyor. Refleksleri yavaşlatıyor."

Morfin etkisinden dolayı vücuttaki minerallerin seviyesinin azalma gösterdiğini belirten Erkan, bu semptomların GAPS diyeti ile aşılabileceğini kaydetti.

"Süt ve balık otistik çocuklara verilmemeli"

Otizmli çocukların ailelerini, çocuklarına paketli gıda vermemeleri konusunda uyaran Erkan, şu bilgileri aktardı:

"Fermente yiyeceklerin bu çocuklara son derece iyi geleceği çalışmalarda mevcut. Büyükannelerimizden bize gelen gelenekselleşmiş yiyecekler bunlar. Bunlar, evde yaptığımız yoğurtlar, turşulardır ve otistik çocuğu olan anneler bu gıdaları çocuklarına rahatlıkla yedirebilirler. Karbonhidratı da çocukların hayatından çıkarıyoruz. Kazein bir süt proteinidir, morfin etkisi yarattığından otistik çocuklarda süt tüketimi önermiyoruz. Fermantasyon çok kadim bir teknik olduğundan evde yapılmış yoğurtların tüketilmesi bizim için çok değerli."

Erkan, ağır metal içeren balıkların da otistik çocukların beslenmesinde yer almaması gerektiğinin altını çizerek, kırmızı etin pişirilme tekniklerine uyulduğu takdirde son derece sağlıklı olduğunu belirtti.