Organ naklinin profesyonelleri Türkiye'de buluşacak

Dünya genelinden yaklaşık bin 500 bilim insanı ilk kez Türkiye'de Ekim ayında düzenlenecek "1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi"nde bir araya gelecek.

MADRİD - Yeşim Sert Karaaslan

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) heyeti, alanında dünyanın en büyük derneği olan Organ Nakli Derneği (Transplantation Society) tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde (International Transplant Network Congress) yer aldı.

Türkiye'de bu alanda yürütülen çalışmalar ve bilimsel programlar hakkında bilgi verilmek üzere açılan stantta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden organ nakli ve ilişkili alanlardan sağlık profesyonellerini, etik ve hukuk uzmanlarını bir araya getirecek "1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nin" duyurusu yapıldı.

Bin 500 bilim insanı katılacak

Türkiye'de 17-21 Ekim 2018'de Kemer'de yapılacak uluslararası kongreye Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Senegal, Nijerya, Kenya, Etiyopya, Mısır, Malezya, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus ve Cezayir'in aralarında bulunduğu 76 ülkeden yaklaşık bin ve yurt içinden 500 bilim insanı katılacak.

Organ naklinde dünyada otorite olan birçok ismin konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer alacağı kongrede, değişik kategorilerde 144 oturum gerçekleştirilecek.

Kongrede, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinde son uygulamalar, organ naklinde yeni teknolojiler, organ nakli ile ilgili suçların önlenmesine yönelik uluslararası çalışmalar, organ naklinde etik ve hukuk tüm boyutları ile organ bağışı, organ nakli hemşireliği ve organ naklinde yoğun bakım gibi konular ele alınacak.

"Tecrübe paylaşımı temelinde çok taraflı yarar sağlayacak"

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de birincisi düzenlenecek kongrenin Türkiye açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Kongrenin bir anlamda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki sağlık profesyonelleri ile gelişmiş ülkelerdeki organ nakli profesyonellerini bir araya getirecek önemli bir buluşma noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Kahveci, "Bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı temelinde çok taraflı yarar sağlayacak bilimsel bir etkinlik olacak." şeklinde konuştu.