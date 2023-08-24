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Sağlık

Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor

Yapımı süren Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor.

Hayati Akçay  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu 987 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Gerektiğinde yatak kapasitesi 1560'a çıkarılabilecek şekilde altyapısı oluşturulan hastane depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa ediliyor.

Tamamlandığında Ordu'nun yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verecek hastane, sağlık turizmine katkı sağlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, AA muhabirine, Ordu Şehir Hastanesi'nin büyük bir sağlık merkezi olarak inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin depreme dayanıklı son teknolojik sisteme göre yapıldığını, 1020 sismik izolatör kullandığını belirten Tüzün, "Hastane bünyesinde inme, yanık, oksijen tedavi merkezleri, mahkum servisi ve uyku laboratuvarı olacak. Aynı zamanda kemoterapi ve fizik tedavi merkezleri kapasiteleri artırılmış şekilde hizmet verecek." dedi.

Tüzün, hastane inşaatı sürerken tıbbi donanımlarıyla ilgili çalışmaları da yürüttüklerini ifade ederek, bunun için diğer illerdeki şehir hastanelerine giderek örnekleri incelediklerini dile getirdi.

"Alacağımız cihazlarla kanser hastalarının tedavilerini burada yapacağız"

Hastanenin 2024 yılı içerisinde açılacağını kaydeden Tüzün, bu hedef doğrultusunda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda en büyük sevk nedenlerimizin başında yatak yetersizliği geliyor. İnşallah Ordu Şehir Hastanesi ile birlikte il dışına sevkleri önlemiş olacağız. Ordu'da şu anda radyasyon onkolojimiz yok. Alacağımız cihazlarla kanser hastalarının tedavilerini burada yapacağız. Bu da il dışına sevkleri oldukça azaltmış olacak."

Hastaneye farklı branşlarda yeni hekimlerin geleceğini kaydeden Tüzün, randevu, yatak ve tedavi sorunlarının tümünün üstesinden gelen merkezi, Ordu ve bölgenin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Tüzün, buranın afiliye hastane (üniversite ile işbirliği yapan hastane) olacağını belirterek, "Afiliye hastane olduğu için tıp öğrencileri burada daha iyi eğitim alacak. Ordu Şehir Hastanesi öğrencilerimize, akademisyen ve asistanlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Hepsi daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmış olacak." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın riyaseti, Sağlık Bakanımız, Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz, Valimiz ve milletvekillerimiz sayesinde burası yapılmaktadır. Hepsinin çok büyük desteğini almaktayız." ifadesini kullanan Tüzün, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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