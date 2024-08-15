Dolar
33.62
Euro
37.02
Altın
2,449.47
ETH/USDT
2,651.20
BTC/USDT
59,354.00
BIST 100
9,949.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan 75 yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girdiğini bildirdi.

Okan Coşkun  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Gaziantep

Vali Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi.

Depremlerden sonra yapımına başlanılan hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirten Çeber, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 75 yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi. 16 yoğun bakım yatağıyla, günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle 4 ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye limanlarında 7 ayda 313 milyon tonu aşkın yük elleçlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Meclis’te görüştü
Bakan Fidan: Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek
Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için 376 bin dilekçe
Amasya'da HES alanında heyelan

Benzer haberler

Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Gaziantep'te hastaneye kurulan yürüme robotu, 9 ayda 300 hastaya umut oldu

Araban'da 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekti
İstanbul Havalimanı'nda el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi

İstanbul Havalimanı'nda el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi
"Sorgum sudan otu melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek

"Sorgum sudan otu melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet