Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Nurdağı ilçesinde yapılan 75 yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girdiğini bildirdi.
Gaziantep
Vali Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi.
Depremlerden sonra yapımına başlanılan hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirten Çeber, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 75 yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi. 16 yoğun bakım yatağıyla, günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle 4 ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.
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Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı'nda 7️⃣5️⃣ yataklı Acil Durum Hastanemiz hizmete girdi.— Kemal Çeber (@kemalcebervali) August 15, 2024
1️⃣6️⃣ Yoğun bakım yatağıyla,
günlük 8️⃣0️⃣0️⃣ hasta muayene kapasitesiyle, 4️⃣ ameliyathanesiyle hemşehrilerimize hizmet verecek.
Hayırlı olsun. #YaralarımızıSarıyoruz pic.twitter.com/iiygkQFOeF