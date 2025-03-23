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Sağlık

MHRS üzerinden 2 milyardan fazla randevu verildi

Sağlık Bakanlığı, 2010'da hizmete sunulan Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) bugüne kadar 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
MHRS üzerinden 2 milyardan fazla randevu verildi

Ankara

Bakanlıktan MHRS'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, uygulamanın 2010'da Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatıldığı anımsatıldı.

2012'de tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edildiği ve böylelikle hizmetin tüm Türkiye'yi kapsamasının sağlandığı belirtilen açıklamada, MHRS sayesinde vatandaşların istedikleri hastanedeki hekimden randevu alıp, sıra beklemeden muayene olmasına olanak tanındığı vurgulandı.

Dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi için teknolojinin olanaklarından yararlanılarak randevu sisteminde düzenlemeler yapıldığına, dezavantajlı gruplardaki hastalara randevuda öncelik tanındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2010 yılından Mart 2025'e kadar MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup, sistem üzerinden toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir. Bu randevuların 901 milyon 471 bin 984'ü ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632'si mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56'sı web sitesi, 447 milyon 768 bin 611'i ise diğer (hastaneler, aile hekimlikleri, e-nabız gibi) randevu kanallarından oluşturulmuştur. 2025 yılının Mart ayı itibarıyla web sitesi ve mobil uygulama üyeliği olan kişi sayısı 74 milyon 887 bin 439'dur."

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