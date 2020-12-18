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Sağlık

Mardin'de kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı

Mardin'de kalın bağırsağında kanserli kitle olan 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay, yapılan laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle sağlığına kavuştu.

Halil İbrahim Sincar   | 18.12.2020
Mardin'de kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleriyle Mardin Devlet Hastanesine başvuran Akçay'ın yapılan tetkiklerinde iltihaplı bağırsak hastalığı ve tümör tespit edildi.

Hastanede, Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr. Şevki Pedük ve ekibi tarafından yapılan laparoskopik ameliyat ile kanserli kalın bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı. 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Akçay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Dr. Pedük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolon kanserinin erken tanısı, hastalığın kolay tedavi edilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Akçay'ın 10 gün önce kendiler başvurmasının ardından bağırsağında kötü huylu bir kitlenin tespit edildiğini aktaran Pedük, şunları belirtti:

"Gastroenteroloji uzmanımız Doç. Dr. Kadri Atay hastaya kolonoskopi yaptı. Daha sonra Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Merih Yılmaz ile hastanın ameliyatını kapalı bir yöntemle yaptık. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılıyor. Hastanemizde, kapalı kalın bağırsak ameliyat ilk defa yapılmakta. Hastamızı başarıyla ameliyat yaptığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz."

Mardin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Pirşeng Kahraman da bu tür ameliyatların hastanede yapılmasını sağlayarak dışarıya sevki sıfıra indirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Akçay ise son zamanlarda karın ağrıları artması üzerine hastaneye başvurduğunu, kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrendiğinde korktuğunu dile getirdi.

Doktorların kendisini sakinleştirdiğini ve ameliyat hakkında bilgi verdiğini bildiren Akçay, "İstanbul'a, Ankara'ya gideceğime memleketimde ameliyat olmak istedim. Başarılı bir şekilde ameliyat yaptılar. Allah bütün sağlık ekiplerinden razı olsun. Çok büyük hizmet veriyorlar." ifadelerini kullandı.


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