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Sağlık

Liberya'da 5 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Liberya'da, 5 kişide M çiçeği (mpox) virüsüne rastlandı.

Adam Abu-bashal  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Liberya'da 5 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Abuja

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin 3 vilayetinde toplam 5 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Hastalığın, bulaşıcı ve tehlikeli olduğu kaydedilen açıklamada, halka salgına karşı daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, hükümetin salgına karşı gözetim ve önleyici tedbirlere olan ihtiyacını arttırdığı ifade edildi.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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