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Sağlık

Kraniotomi, ilaca dirençli epilepsi tedavisinde başarıyı arttırıyor

Fransa'da yapılan araştırmada, beyin ameliyatı "kraniotomi"nin ilaca dirençli epilepsisi olan çocuklarda yaşama oranını arttırdığı belirlendi.

Irmak Akcan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Kraniotomi, ilaca dirençli epilepsi tedavisinde başarıyı arttırıyor

Ankara

Gilmore Health News’in haberine göre, Fransa'da yapılan çalışmada, kafatasından bir bölümün çıkarılarak beyine cerrahi müdahale yapıldığı "kraniotomi" adlı ameliyatın, vücutları ilaca direnç gösteren epileptik çocuklar için yeni umut ışığı olabileceğini ortaya kondu.

Araştırma, ilaca dirençli epilepsisi olan 0-17 yaş aralığındaki 18 bin 292 hasta üzerinde yapıldı.

Söz konusu çocukların 10 bin 240’ı nöbet engelleyici ilaç kullanırken, 5 bin 19’u hem ilaç hem de sinir uyarma terapisi gördü. Geriye kalan 3 bin 33 kişi ise ilaç tedavisiyle kraniotomi ameliyatı geçirdi.

Kraniotomi ilaca dirençli epilepsi tedavisinde dönüm noktası olabilir

Araştırma kapsamında, 10 yıllık incelemenin ardından ulaşılan bulgulara göre, sadece ilaç kullanan hastaların yüzde 89,27'sinin, sinir uyarma terapisi ve ilaç kullanan hastaların yüzde 92,65'inin, beyin ameliyatı geçirenlerin ise yüzde 98,45'inin hayatta kaldığı görüldü.

Elde edilen sonuçlar, kraniotomi ameliyatı olan çocukların, sinir uyarma terapisi ve ilaç tedavisi gören çocuklara kıyasla yaşama oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Child & Adolescent Health" dergisinde yayımlandı.

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