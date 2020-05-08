Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Sağlık

Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

Bbilim adamları yaptıkları bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün hava yoluyla SARS'tan daha fazla bulaştığını ortaya koydu.

Fuat Kabakcı   | 08.05.2020
Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden bilim adamları yaptıkları bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu’ndan (SARS) daha fazla bulaştığını ortaya koydu.

Xinhua ajansının haberine göre, Hong Kong Tıp Üniversitesinden bir grup bilim insanı Kovid-19 ile SARS ve H5N1,H1N1 gibi insanların üst solunum yolu ve gözlerinden bulaşabilen virüsleri laboratuvar ortamında karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlar, Kovid-19’un göz ve hava yoluyla bulaşma konusunda SARS’tan daha etkili olduğunu gösterdi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael Chan Chi-wai, “Bu çalışma ayrıca gözlerin Kovid-19’un insana bulaşması konusunda önemi bir güzergah olabileceğini öne çıkardı.“ ifadelerini kullandı.

Çalışma, "Lancet Respiratory Medicine" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Söz konusu ekip, daha önce Kovid-19’un paslanmaz çelik, cam ve plastik gibi pürüzsüz yüzeylerde birkaç gün canlı kalabildiğini keşfetmişti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti
Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı Kovid-19 salgınının patlak vermesinde rol oynadı
İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama
Kocatepe Camisi'nde cuma namazı kılındı

Benzer haberler

Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

Kovid-19 hava yoluyla SARS’tan daha fazla bulaşıyor

Kan sulandırıcı ilaçlar, Kovid-19 hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir

Çin’de 1, Singapur’da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

Dezenfeksiyon yaparken 'yararlı mikro çevreyi öldürmeme' uyarısı

Dezenfeksiyon yaparken 'yararlı mikro çevreyi öldürmeme' uyarısı
Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde 'ilaç' gibi geldi

Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde 'ilaç' gibi geldi