Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde bazı kentlerin meydan ve caddelerinden görünüm
logo
Sağlık

Koronavirüste obezite tehlikesi

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çağ, obezitenin birçok sağlık sorununun sebebi olduğunu belirterek, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs hastalarının çoğunluğunu obezlerin oluşturduğunu kaydetti.

Ayşe Erkeç   | 03.05.2020
Koronavirüste obezite tehlikesi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin, tip 2 diyabetin, hipertansiyonun ve nefes alma problemlerinin sebebi olduğunu anlattı.

Koronavirüsle mücadelede obezitenin göz ardı edildiğini söyleyen Çağ, şunları kaydetti:

"Şişmanlık hastalığına yakalananlar, küçük bir darbeye ihtiyaç duyuyor o da Kovid-19 oldu. Bu nedenle Hollanda, Fransa ve Amerika'nın yoğun bakım istatistiklerine baktığınız zaman Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu obezlerin oluşturduğunu görüyorsunuz. Kovid-19 vakalarında, obezitenin bir ölüm riski olduğunu anlatamıyoruz, oysa elimizde istatistik veriler var. Bir diğer önemli konu da yoğun bakıma giden hastaların yüzde 78'inin ek problemi, hastalığı var. Kovid-19 hastalarında tehlikenin başını obezite çekiyor, çünkü obezite, akciğer problemlerinin ve diyabetin müsebbibidir."

Obezitenin insanları "kırılgan" bir hale dönüştürdüğünü belirten Çağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şişmanlık hastalığını ortadan kaldıracak her şey bizim faydamızadır. Oruçla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar, hiçbir şekilde orucun sağlığımızı bozduğunu göstermedi. Koronavirüs de immünite ile ilgilidir. Eğer immünite sağlamsa, obezite, hipertansiyon ve kronik akciğer rahatsızlıkları gibi ek hastalığınız yoksa, o zaman çok küçük bir olasılıkla başınıza yoğun bakım ve makineye bağlanma gibi bir durum gelmeyecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor
Kovid-19 salgını eczacılık ürünleri ihracatını durduramadı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 134 bini geçti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Beyaz bölgelerde camiler yarın ibadete açılıyor
Patoloji laboratuvarlarındaki önlemlere "Kovid-19" güncellemesi

Benzer haberler

Koronavirüste obezite tehlikesi

Koronavirüste obezite tehlikesi

Uzmanından 'sahur ve iftarda probiyotik gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin' önerisi

İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış

Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de koronavirüs uyarısı
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi
Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor