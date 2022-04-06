Dolar
14.74
Euro
16.10
Altın
1,928.04
ETH/USDT
3,252.70
BTC/USDT
44,246.00
BIST 100
2,318.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Sağlık

İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 06.04.2022
İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı

Ankara

Guardian’ın haberine göre, Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 13 hastanın akciğerinden doku örnekleri alarak çalışma yürüttü.

Bilim insanları, 13 hastanın 11’inin akciğer derinliklerinde, insan sağlığını tehdit eden 39 mikroplastik partiküle rastlandığını açıkladı.

Çalışmada, akciğerlerde en sık görülen bileşenin plastik ambalajlarda ve şişelerde kullanılan polipropilen olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Laura Sadofsky, "Daha önce bir kadavrada mikroplastik bileşeni tespit edilmişti ancak bu çalışma ilk kez bir kişinin akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildiğini gösteriyor." dedi.

Uzmanlar, insanların mikroplastik kirliliğine maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

Mart ayında yapılan bir çalışmada ise insan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Benzer haberler

İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı

İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı