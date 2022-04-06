Dolar
14.74
Euro
16.12
Altın
1,926.01
ETH/USDT
3,317.90
BTC/USDT
44,912.00
BIST 100
2,324.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

İngiltere’de restoran ve kafede yemek yiyenler kaç kalori aldığını görebilecek

İngiltere'de bugünden itibaren restoran ve kafelerde yemek yiyen kişiler yiyecek ve içeceklerinin kaç kalori olduğunu görebilecek.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 06.04.2022
İngiltere’de restoran ve kafede yemek yiyenler kaç kalori aldığını görebilecek

Ankara

BBC'nin haberine göre, ülkede 250'den fazla çalışanı bulunan restoran, kafe ve paket servisi yapan işletmelerin menülerinde yiyecek ve içeceklerin kalorisinin yazılması kararı alındı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi, ülkede obezite rahatsızlığının önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirterek kalori bilgisinin paylaşılmasının insanların daha sağlıklı tercihler yapmasında rol oynadığını kaydetti.

Menülerde yiyecek ve içeceklerin kalorilerinin yer alması bazı restoran sahipleri tarafından tepkiyle karşılanırken, yeme bozuklukları vakfı karardan memnun olduğunu bildirdi.

Meksika tarzı sokak yemekleri sunan ünlü bir restoranın kurucu ortağı Mark Selby, "restoran zincirinin yiyecek ve içecek bilgileri konusunda zaten "tamamen şeffaf ve açık" olduğunu belirterek kalori saymaya odaklanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Selby, "ziyafet çekmek" için restorana gelen müşterilerinin menüdeki kalori bilgilerine bakmayacağını savundu.

Londra'da bir restorana gelen 57 yaşındaki Patrick Callaghan, kararın yemek seçimini etkileyeceğini belirtirken, 18 yaşındaki James Howlett kalori bilgilerinin menüde yer almasının yemek tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İngiltere’de restoran ve kafede yemek yiyenler kaç kalori aldığını görebilecek

İngiltere’de restoran ve kafede yemek yiyenler kaç kalori aldığını görebilecek

ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rus halkına 'gerçekleri öğrenin' çağrısı

Londra Kitap Fuarı'nda 'Türkiye' standı büyük ilgi gördü

Londra Kitap Fuarı'nda 'Türkiye' standı büyük ilgi gördü
Guardian gazetesi dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı

Guardian gazetesi dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı
Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor