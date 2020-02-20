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Sağlık

İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı

İngiliz basınında yer alan habere göre, 53 yaşındaki Dagmar Turner, Londra'daki King's College Hastanesinde beynindeki tümör için ameliyata alındı.

Hasan Esen   | 20.02.2020
İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı

Londra

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları kadından hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için keman çalmasını istedi. 

Beyin cerrahı Prof. Dr. Keyoumars Ashkan, yaptığı açıklamada, "Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Bu yüzden de keman çalmasını sağlayan beyninin hassas bölgelerindeki işlevin korunması hayati derecede önemliydi." dedi.

Ashkan, ameliyatta hem sol elin işlevini yüzde 100 korumayı hem de tümörün yüzde 90'ını almayı başardıklarını anlattı.

Yerel bir senfoni orkestrası ve çeşitli korolarda çalan Turner, ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

Kısa bir süre içinde orkestrasına geri dönmeyi umduğunu kaydeden Turner da "Keman çalma yeteneğimi kaybetme düşüncesi çok üzücüydü. Ama kendisi de müzisyen olan Profesör Ashkan endişelerimi anladı." ifadesini kullandı.

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