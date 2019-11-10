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Sağlık

'Hekimlik sanatı' ile 3. nesil kanserden korunur'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kora, "Bir aile 3 nesil boyunca homeopati ile tedavi olursa 3. nesilde kanser görülmez.'dedi.

Handan Güneş   | 10.11.2019
'Hekimlik sanatı' ile 3. nesil kanserden korunur'

İstanbul

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Kora, "Bir aile 3 nesil boyunca homeopati ile tedavi olursa 3. nesilde kanser görülmez. Yemene-içmene, sosyal yaşantına dikkat ediyorsan 3. nesil olan torunda kanser olunmayacağını düşünüyorum." dedi.

Kora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 yıllık geçmişe sahip bütüncül, kişiye özel, yan etkisiz ve kalıcı bir tedavi şekli olan homeopatinin, "hekimlik sanatı" olduğunu söyledi.

Homeopati bölümüne tüm yaş grubu hastaların başvurabileceğini aktaran Kora, "Kişinin vücudunda ortaya çıkmış hastalığı, yine kişinin vücudunun eczanesinin yenmesini sağlıyor. Avrupa'da birçok ülkede sigorta karşılıyor." diye konuştu.

Kora, homeopatide hastaya her gün ilaç vermediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kişinin ilacı, 1-2 aylık bir tedavi sürecinden sonra bitiyor. Ondan sonra hastaya ilaç gerekmiyor. Kişinin vücudunu hareketlendiriyor. Kimyasal vermediğiniz için kimyasal azalınca rahatsızlanmıyor. Aslında hastalığı vücudun kendisi yeniyor. Aynı derecede ateşi olan iki ayrı çocuğa bile ateşlenmenin seyrine göre farklı ilaç verebiliriz. Homeopatinin verdiği ilaç, hastalığı geriletir ama ateşi çok düşürmez. Ateşlenmeye çok korkunç bir şeymiş gibi bakmıyorum. Ateşin altında ne olduğu önemli. Örneğin, menenjitse acil müdahale gerekir. Hekimin kişiyi görüp tanı koyması önemli.

Bir aile 3 nesil boyunca homeopati ile tedavi olursa 3. nesilde kanser görülmez. Yemene-içmene, sosyal yaşantına dikkat ediyorsan 3. nesil olan torunda kanser olunmayacağını düşünüyorum. En sağlıklı beslenen ve homeopatinin en çok uygulandığı ülkeler; İsrail ve Hindistan. Bu ülkeler en az kanser görülen ülkelerdir."


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