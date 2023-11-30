Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşası tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin görüntülerine yer verdi.
Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1… pic.twitter.com/HXaCCvxfjK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2023
Koca, paylaşımına, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun." notunu düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.