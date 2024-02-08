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Sağlık

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Koca, "Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü, Salim Taş  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat'ta açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğumun gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat'ta resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk doğuma ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, "Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında Fuat bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Fuat" adı verildi

Meryem ve Ahmet Göçmen çifti, 2 kilo 750 gram doğan çocuklarına "Fuat" ismini verdi.

Baba Ahmet Göçmen, AA muhabirine, ikinci çocuğunu kucağına almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Göçmen, hastanedeki sağlık çalışanlarının kendileriyle çok yakın ilgilendiğini belirterek, hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.

Anne Meryem Göçmen ise sağlıklı bir şekilde bebeğinin dünyaya gelmesinden dolayı sevincinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıktı Sönmez'de hastane odasında ziyaret ettiği Göçmen ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediyeler verdi.

Sönmez, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden ötürü mutluluklarını dile getirdi.

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