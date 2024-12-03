Dolar
34.75
Euro
36.58
Altın
2,641.55
ETH/USDT
3,603.00
BTC/USDT
94,894.00
BIST 100
9,847.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak Hastane Koordinasyon Kurulları, hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

Burcu Çalık Göçümlü  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak

Ankara

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı, ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek.

Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ​​​​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28. Aydın Doğan Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verildi
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın "suçu üstlenmesi teklifi" iddialarına ilişkin ifadeler dava dosyasında
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Avcılar'da trafikte kameramanın darbedildiği kavgaya ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası
İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü

Benzer haberler

Mülkiyet devri işlemleri herhangi bir tapu müdürlüğünden yapılabilecek

Mülkiyet devri işlemleri herhangi bir tapu müdürlüğünden yapılabilecek

Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak

Ebeler, hamilelik ve doğum sürecinin tüm aşamalarında aktif görev alacak

TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere faaliyet izni verdi

TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere faaliyet izni verdi
10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Otonom araçların sürüş sistemine yönelik düzenleme yapıldı

Otonom araçların sürüş sistemine yönelik düzenleme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet