Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
108,899.60
Altın
1,473.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılıyor
logo
Sağlık

Gıda işletmelerinde "biyomühendis" istihdam edilebilecek

Gıda işletmelerinde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları arasına gıda teknoloğu ve biyomühendis meslek mensupları da dahil edildi.

Mustafa Çalkaya   | 06.12.2019
Gıda işletmelerinde "biyomühendis" istihdam edilebilecek

Ankara

Gıda teknoloğu ve biyomühendis, gıda işletmelerinde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları arasına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile işin türüne göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleriyle bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensupları belirlendi. İşletmeler güncellenirken, istihdam edilecek personelin kapsamı da genişletildi.

Buna göre, söz konusu işletmelerde çalışabilecek, "gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, biyolog, veteriner hekim, diyetisyen" gibi meslek mensuplarına, "gıda teknoloğu ile biyomühendis" de eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek

Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet personel alacak

Tarım alanlarına miras takibi

Tarım alanlarına miras takibi
Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor

Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
Vakıflar Bankasının hisseleri Hazineye devredildi

Vakıflar Bankasının hisseleri Hazineye devredildi