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Ekonomi

İki kalkınma ajansına 10 personel alınacak

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.10.2020
İki kalkınma ajansına 10 personel alınacak

Ankara

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AHİKA 2 uzman, 1 destek personeli ve 1 hukuk müşaviri alımı yapacak.

KUZKA ise seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçiyle 5 uzman personel alacak.

Başvurular, 2-13 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sınavların yer ve tarihine ilişkin duyurular ayrıca yapılacak.


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