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Sağlık

Gebelikte sıvı tüketimi hayati önem taşıyor

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine müracaat eden 1082 hamile üzerinde yapılan araştırmada, anne adaylarından yüzde 51,5'inin günlük su tüketiminin önerilen miktardan düşük olduğu tespit edildi.

Tuğba Yardımcı   | 26.01.2020
Gebelikte sıvı tüketimi hayati önem taşıyor

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebeliğin çeşitli mekanizmalarla günlük su ihtiyacını etkileyen önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Gebelikte su tüketiminin öneminin sıklıkla ihmal edilen, kimi zaman annenin yaşadığı diğer sağlık sorunları nedeniyle gözden kaçırılan bir konu olduğuna dikkati çeken Topbaş, hamilelerde su ve sıvı tüketim miktarları ile bunu etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla "Gebelerde su tüketimi" konulu araştırma yaptıklarını vurguladı.

Topbaş, kurdukları ekiple, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 1082 gebenin su ve sıvı tüketimleri ile bunları etkileyen faktörleri değerlendirdiklerini ifade etti.

"Hamile kadının, günlük sıvı alımı en az 2,3 litre olmalıdır"

Gebelikte yeterli sıvı alımının anne ve bebek sağlığı için pek çok önemli etkisi bulunduğunun altını çizen Topbaş, "Gebelikte sıvı alımının yetersiz olması, gebede kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonu, bebekte ise düşük doğum ağırlığı, doğumsal kusurlar gibi pek çok istenmeyen duruma neden olabilmektedir. Ulusal Tıp Akademisine göre, gebe bir kadının günlük toplam sıvı alımı en az 2,3 litre olmalıdır." dedi.

Topbaş, araştırmada, katılımcı gebelerin yüzde 51,5'inin günlük sıvı tüketim miktarının önerilen miktardan düşük olduğunun tespit edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmada, hekimlerin gebelerde su, sıvı tüketim davranışı üzerindeki önemli etkilerinin olduğu saptandı. Hekimlerin, gebeliğe hazırlanma aşamasından başlayarak gebe takipleri süresince kadınları su ve sıvı tüketiminin önemi hakkında bilgilendirmeleri gerekiyor. Sağlıklı gebelik ve sağlıklı bir bebek için kadınlarla temas edilen çeşitli eğitim ve etkinliklerde, yeterli su tüketiminin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmalı." 

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Gebelikte sıvı tüketimi hayati önem taşıyor